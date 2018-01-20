Шахтер просматривает экс-капитана молодежки дортмундской Боруссии

К слову, 21-летний центральный защитник является воспитанником дортмундской Боруссии, где был капитаном в молодежных командах клуба.

Последний сезон Эль Буззатти провел в аренде в Оснабрюке, который выступает в третьем немецком дивизионе. На его счету 13 матчей в первой команде Оснабрюка, а также 4 матча в дублирующем составе. Также защитник провел несколько матчей за юношеские сборные Марокко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", наставник " Арсенала" Арсен Венгер может расстаться с несколькими игроками в зимнее трансферное окно. К слову, если об уходе чилийского форварда говорилось очень много в последнее время, то подобной информации о других игроках не было.