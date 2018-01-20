06:00 20.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Игроки Шахтера на Крещение искупались в Средиземном море - ФОТО

На великий праздник Крещение Господне украинские футболисты несмотря на холодную погоду совершили омовение в волнах Средиземного моря.

Игроки Шахтера на Крещение искупались в Средиземном море - ФОТО

Как сообщается на сайте "горняков", окунуться рискнули - игроки донецкого Шахтера Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко.

Своими впечатлениями поделился Степаненко, отметив, что вода даже теплее, чем воздух на улице.

Впервые за долгое время, футболистам выпал такой шанс, так как каждое 19 января проводят на сборах. А если есть такая возможность, всегда стараются окунуться. Из-за того, что погода довольно прохладная, мало кто решился купаться в море.

"Что касается подготовки, то все проходит отлично. Добавились новые упражнения, практически все время занимаемся с мячами", - цитирует Степаненко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", жители и гости Киева отметил  Крещение традиционными купаниями в проруби. Считается, что это наделяет людей целительной силой и позволяет сохранить ее в течение всего года.

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