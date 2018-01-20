Гвоздик уже знает с кем будет боксировать в 2018 году

Поединок очень серьезный для украинского боксера, бой пройдет на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Сейчас актив Гвоздика показывает следующие результаты 14 побед, из них 12 нокаутом. У его французского соперника счет еще более устрашающий - 34 победы, из них половина нокаутом, и только пять поражений.

Победитель сражения выйдет в следующий этап соревнований, где будет боксировать с Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО). Сам украинец хотел выйти на ринг против колумбийца Элейдера Альвареса, однако иностранец не стал испытывать Гвоздика на прочность и отказался от боя. Кроме того, американец Маркус Браун также не захотел драться с Гвоздиком и тоже отказался от поединка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлом году Гвоздик дал большое интервью, пообещав в 2018 году стать чемпионом мира по боксу.