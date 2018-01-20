Гвоздик уже знает с кем будет боксировать в 2018 году

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик готовится выйти на ринг против француза Мехди Амара. Об этом передает BoxingTalk.
Поединок очень серьезный для украинского боксера, бой пройдет на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Сейчас актив Гвоздика показывает следующие результаты 14 побед, из них 12 нокаутом. У его французского соперника счет еще более устрашающий - 34 победы, из них половина нокаутом, и только пять поражений.
Победитель сражения выйдет в следующий этап соревнований, где будет боксировать с Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО). Сам украинец хотел выйти на ринг против колумбийца Элейдера Альвареса, однако иностранец не стал испытывать Гвоздика на прочность и отказался от боя. Кроме того, американец Маркус Браун также не захотел драться с Гвоздиком и тоже отказался от поединка.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлом году Гвоздик дал большое интервью, пообещав в 2018 году стать чемпионом мира по боксу.