Динамовец Цыганков заинтересовал "Шальке" - ФОТО

В сферу интересов немецкого "Шальке", цвета которого защищает Евгений Коноплянка, попал полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков.
Об этом сообщил футбольный агент Антон Астафьев на своей странице в Instagram.
По его словам, совсем недавно был интерес к Цыганкову от "Шальке".
"Знаю руководство "Шальке", они сами спрашивали у меня о Цыганкове и о его приблизительной трансферной стоимости. Думаю, летом немецкий клуб может снова вернуться к этому вопросу", — написал агент.
Стоит добавить, что в текущем сезоне 20-летний Цыганков провел за "Динамо" 23 матча, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий итальянского профессионального клуба "Ювентус" Марко Пьяца перешел в гельзенкирхенский "Шальке" на правах аренды.