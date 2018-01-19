15:17 19.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Динамовец Цыганков заинтересовал "Шальке" - ФОТО

В сферу интересов немецкого "Шальке", цвета которого защищает Евгений Коноплянка, попал полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков.

Динамовец Цыганков заинтересовал

Об этом сообщил футбольный агент Антон Астафьев на своей странице в Instagram.

По его словам, совсем недавно был интерес к Цыганкову от "Шальке".

"Знаю руководство "Шальке", они сами спрашивали у меня о Цыганкове и о его приблизительной трансферной стоимости. Думаю, летом немецкий клуб может снова вернуться к этому вопросу", — написал агент.

Стоит добавить, что в текущем сезоне 20-летний Цыганков провел за "Динамо" 23 матча, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий итальянского профессионального клуба "Ювентус" Марко Пьяца перешел в гельзенкирхенский "Шальке" на правах аренды.

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