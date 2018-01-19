Динамовец Цыганков заинтересовал "Шальке" - ФОТО

Об этом сообщил футбольный агент Антон Астафьев на своей странице в Instagram.

По его словам, совсем недавно был интерес к Цыганкову от "Шальке".

"Знаю руководство "Шальке", они сами спрашивали у меня о Цыганкове и о его приблизительной трансферной стоимости. Думаю, летом немецкий клуб может снова вернуться к этому вопросу", — написал агент.

Стоит добавить, что в текущем сезоне 20-летний Цыганков провел за "Динамо" 23 матча, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий итальянского профессионального клуба "Ювентус" Марко Пьяца перешел в гельзенкирхенский "Шальке" на правах аренды.