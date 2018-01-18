12:26 18.01.2018 | Спорт | Новости
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Стало известно где пройдет итоговый турнир WTA в 2019 году

Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации WTA, начиная с 2019 года будет проводиться в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом сообщатся на сайте организации.

Стало известно где пройдет итоговый турнир WTA в 2019 году

Отмечается, что WTA Finals будет проходить в Китае на протяжении 10 лет - до 2028 года. Специально для проведения турнира в городе построят новый крытый стадион на 12 тысяч человек. Организаторы удвоят призовой фонд и доведут его до 14 млн долларов в первый год проведения.

Итоговый турнир WTA, который ранее назывался чемпионатом мира, проводится с 1972 года. До 2000 года турнир разыгрывался в различных городах США. В итоговом турнире сезона принимают участие восемь лучших теннисисток года и восемь пар.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", четвертая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила выступление в турнире WTA в Гонконге, из-за травмы правой ноги.

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