Роналду опять оказался на скамейке запасных

Мадридскому "Реалу" под руководством Зинадина Зидана предстоит встретиться с "Легенесом" в четвертьфинале турнира, однако тренер взял с собой на выезд всего 19 футболистов и Роналду в списке нет. В заявку попал Карим Бензема, который сыграет впервые за месяц после тяжелой травмы. Каиптан команды Серхио Рамос в текущем сезоне вообще не проводил тренировок вместе с командой, но также включен в список.

Такие действия тренера и руководства клуба связаны с возможным переходом португальца в состав "ПСЖ", либо в "Манчестер Юнайтед", либо в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзнянь". Возможность перехода игрока связана с тем, что он сильно недоволен своим заработком в сравнении его коллег Леонеля Месси и Неймара. Вероятно, что сейчас португалец тренируется индивидуально.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее португальский бомбардир Криштиану Роналду второй раз стал обладателем престижной футбольной награды - "Лучший футболист года".