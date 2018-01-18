18:18 18.01.2018 | Спорт | Новости
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Роналду опять оказался на скамейке запасных

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду не сможет сыграть в национальном чемпионате Испании. Об этом передает говорится в Twitter команды.

Роналду опять оказался на скамейке запасных

Мадридскому "Реалу" под руководством Зинадина Зидана предстоит встретиться с "Легенесом" в четвертьфинале турнира, однако тренер взял с собой на выезд всего 19 футболистов и Роналду в списке нет. В заявку попал Карим Бензема, который сыграет впервые за месяц после тяжелой травмы. Каиптан команды Серхио Рамос в текущем сезоне вообще не проводил тренировок вместе с командой, но также включен в список.

Такие действия тренера и руководства клуба связаны с возможным переходом португальца в состав "ПСЖ", либо в "Манчестер Юнайтед", либо в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзнянь". Возможность перехода игрока связана с тем, что он сильно недоволен своим заработком в сравнении его коллег Леонеля Месси и Неймара. Вероятно, что сейчас  португалец тренируется индивидуально. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее португальский бомбардир Криштиану Роналду второй раз стал обладателем престижной футбольной награды - "Лучший футболист года". 

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