"Динамо" установило цену на Мбокани

Как информирует Sportrdc.com, уже этой зимой "Трабзонспору" придется выложить 4,5 млн евро за украинского игрока.

Судьба перехода должна решиться в ближайшие дни, ведь контракт Мбокани с "Динамо" истекает этим летом.

Несмотря на хорошие показатели по количеству забитых мячей, форвард так пока и не получил предложение о заключении нового контракта. Мбокани пропустит первый сбор "Динамо" из-за проблем со здоровьем. В нынешнем сезоне Мбокани провел за "бело-синих" 20 матчей, забив 11 голов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Международная футбольная ассоциация может наложить штрафные санкции на каталонскую "Барселону". Руководство команды недовольно процессом ведения переговоров со стороны испанцев в отношении их форварда Антуана Гризмана, которому стали поступать предложения о покупке в зимнее трансферное окно до его официального старта.