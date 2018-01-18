13:53 18.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Динамо" установило цену на Мбокани

Украинский футбольный клуб установил цену турецкому "Трабзонспору" за форварда Дьемерси Мбокани.

Как информирует Sportrdc.com, уже этой зимой "Трабзонспору" придется выложить 4,5 млн евро за украинского игрока.

Судьба перехода должна решиться в ближайшие дни, ведь контракт Мбокани с "Динамо" истекает этим летом.

Несмотря на хорошие показатели по количеству забитых мячей, форвард так пока и не получил предложение о заключении нового контракта. Мбокани пропустит первый сбор "Динамо" из-за проблем со здоровьем. В нынешнем сезоне Мбокани провел за "бело-синих" 20 матчей, забив 11 голов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Международная футбольная ассоциация может наложить штрафные санкции на каталонскую "Барселону". Руководство команды недовольно процессом ведения переговоров со стороны испанцев в отношении их форварда Антуана Гризмана, которому стали поступать предложения о покупке в зимнее трансферное окно до его официального старта.

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