"Барселона" продлила контракт с защитником Пике

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что по новому контракту сумма отступных за 30-летнего защитника составит 500 млн евро. Официальная процедура подписания нового соглашения состоится позднее.

Ксати, Пике играл за английский "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2008 год и за испанскую "Сарагосу" (в аренде с 2006 по 2007 год). Всего он провел за "Барселону" 421 матч, в которых забил 37 голов.

В составе клуба он шесть раз становился чемпионом Испании, по пять раз - обладателем Кубка и Суперкубка страны, также он вместе с "Барселоной" трижды выигрывал Лигу чемпионов, три раза становился обладателем Суперкубка УЕФА.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на стадионе "Саньтьяго Барнабеу" каталонская "Барселона" одержала уверенную победу над мадридским "Реалом". В первом тайме было очень заметно доминирование со стороны хозяев при поддержке родных трибун им удалось провести несколько контратак, однако вратарь гостей все парировал.