15:31 17.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Пакьяо подтвердил переговоры о бое с Ломаченко

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о проведении боя с чемпионом WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко. Об этом сообщает Boxingscene.

Пакьяо подтвердил переговоры о бое с Ломаченко

По словам филиппинца, сейчас идут переговоры с номером один в боксе вне зависимости от весовой категории - Ломаченко. Также обсуждается весовая категория в сторону понижения.

Стоит отметить, что Ломаченко на данный момент выступает во втором полулегком весе, тогда как Пакьяо находится в полусреднем дивизионе.

39-летний Пак Мэн одержал на профи-ринге 59 побед при семи поражениях и двух ничьих. А Ломаченко в декабре провел успешную защиту титула, победив техническим нокаутом кубинца Гильерме Ригондо.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Василий Ломаченко теперь не только чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (10-1, 8 КО), а теперь и главный победитель по версии BoxingScene за 2017 год.

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