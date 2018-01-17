Пакьяо подтвердил переговоры о бое с Ломаченко

По словам филиппинца, сейчас идут переговоры с номером один в боксе вне зависимости от весовой категории - Ломаченко. Также обсуждается весовая категория в сторону понижения.

Стоит отметить, что Ломаченко на данный момент выступает во втором полулегком весе, тогда как Пакьяо находится в полусреднем дивизионе.

39-летний Пак Мэн одержал на профи-ринге 59 побед при семи поражениях и двух ничьих. А Ломаченко в декабре провел успешную защиту титула, победив техническим нокаутом кубинца Гильерме Ригондо.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Василий Ломаченко теперь не только чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (10-1, 8 КО), а теперь и главный победитель по версии BoxingScene за 2017 год.