12:32 17.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина сыграет с теннисисткой из Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что вскоре ей предстоит матч против Марты Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Свитолина сыграет с теннисисткой из Украины

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей. 

Как утверждает Свитолина, впервые она услышала про Марту Костюк в Мельбурне. В частности, когда она одержала победу в этом поединке.

"Это здорово, что я сыграю с кем-то из своей страны. Не каждый день у меня есть возможность сыграть с украинкой и для украинских болельщиков, я думаю, это будет увлекательное зрелище. Я немного смотрела матч Марты в первом круге. Ей нечего терять, поэтому на корте она решается на все", - призналась первая ракетка Украины.

Тажке Свитолина подчеркнула, что украинская соперница будет показывать какой-то хороший теннис, поэтому необходимо быть готовой к соответствующе матчу.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"Элина Свитолина прокомментировала свою победу на турнире в Брисбене и призналась о своих целях на 2018 год.

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