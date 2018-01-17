Северная и Южная Кореи договорились пройти под общим флагом на Олимпиаде-2018

Сборные Южной и Северной Корея на церемониях открытия и закрытия Олимпиады могут пройти под общим флагом игр с изображением контуров Корейского полуострова.
Об этом сообщает ВВС.
По словам министра культуры, спорта и туризма То Чжон Хвана, стороны также договорились о совместной женской сборной по хоккею после переговоров в деревне Панмунджом. В чатсности, это первые переговоры на высоком уровне между двумя Кореями в течение более двух лет.
По этому поводу наставник Южной Кореи по хоккею и консервативные газеты выразили озабоченность перспективой создания единой хоккейной команды. Кроме того, Япония также с подозрением отреагировала на последнюю новость.
Добавим, что зимние Олимпийские игры пройдут 9-27 февраля в Южной Кореи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный олимпийский комитет принял решение, касательно употребления российскими спортсменами допинга, обязав Олимпийский комитет России выплатить сумму в размере 15 миллионов долларов.