11:32 17.01.2018 | Спорт | Новости
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"Манчестер Сити" хочет подписать Фреда до начала ЧМ-2018

Английская команда "Манчестер Сити" в ближайшие время намерена подписать центрального полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда до старта чемпионата мира-2018.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Сообщается, что "горняки" не намерены продавать бразильца посреди сезона, но могут стать более сговорчивыми летом. Поэтому, скорее всего  "горожан" покинет Яя Туре, а Фред может стать заменой опытному ивуарийцу.

В данный момент стоимость Фреда составляет порядка 40 миллионов фунтов и может вырасти, ввиду интереса со стороны МЮ, Арсенала и других клубов.

Манчестер Сити рассчитывает заполучить Фреда до старта чемпионата мира-2018 года. 

Кстати, в текущем сезоне Фред провел 24 матча и забил 2 гола во всех турнирах за Шахтер.

Напмоним, как сообщал ране "УРА-Информ",  футбольный клуб "Манчестер Сити" в чемпионате Англии смог обыграть "Ньюкасл" со счетом 1:0. Таким образом "горожане" одержали 18 победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) подряд.

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