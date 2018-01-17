"Манчестер Сити" хочет подписать Фреда до начала ЧМ-2018

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Сообщается, что "горняки" не намерены продавать бразильца посреди сезона, но могут стать более сговорчивыми летом. Поэтому, скорее всего "горожан" покинет Яя Туре, а Фред может стать заменой опытному ивуарийцу.

В данный момент стоимость Фреда составляет порядка 40 миллионов фунтов и может вырасти, ввиду интереса со стороны МЮ, Арсенала и других клубов.

Манчестер Сити рассчитывает заполучить Фреда до старта чемпионата мира-2018 года.

Кстати, в текущем сезоне Фред провел 24 матча и забил 2 гола во всех турнирах за Шахтер.

Напмоним, как сообщал ране "УРА-Информ", футбольный клуб "Манчестер Сити" в чемпионате Англии смог обыграть "Ньюкасл" со счетом 1:0. Таким образом "горожане" одержали 18 победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) подряд.