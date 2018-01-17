Кравец осваивается в новом клубе

Футболист доволен своим переходом, сейчас он готов выкладываться на полную силу, чтобы показать руководству клуба, что они не зря совершили трансфер игрока из киевского "Динамо". Сегодня Кравец уже тренировался с основным составом команды. Проводилась подготовка как физическая, так и тактическая к противостоянию коллегам их "Антальяспора". Матч между двумя клубами состоится 18 января. Примечательно, что Кравец не одинок среди турков, ведь за "Кайсериспор" играет еще один украинец Александр Кучер.

Напомним, что Кравец займет амплуа нападающего в новом составе.

"Спасибо всем, кто поучаствовал в этом переходе, в особенности моему агенту Вадиму Шаблию!", - подытожил футболсит.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Кравец решил покинуть "столичных подписать контракт с турецким " Кайсериспором" сроком на два с половиной года.