15:16 17.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100184360:labazovych

Долгополов впервые с 2012 года сыграет в третьем раунде Australian Open

Украинский теннисист Александр Долгополов сумел пробится в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). 

Долгополов впервые с 2012 года сыграет в третьем раунде Australian Open

Об этом сообщается на сайте соревнований. 

Как отмечается, тридцать седьмая ракетка мира в трех сетах обыграл 78 ракетку мира австралийца Мэттью Эбдена - 7:6 (0), 6:3, 6:4. В связи с этим украинский теннисист уже третий раз в карьере сыграет на этой стадии турнира.

Кстати, в последний раз это случилось в 2011 году. Тогда украинец дошел до четвертьфинала, где уступил шотландскому теннисисту Энди Маррею.

За выход в 1/8 украинец поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, занимающим 26 место в мировом рейтинге. Матч состоится в пятницу, 19 января. Победитель этого поединка в четвертом раунде сыграет против испанца Рафаэля Надаля (1) или представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (28).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вторая ракетка Украины Леся Цуренко снова не смогла пройти в финал турнира WTA в Хобарте с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

Поделиться
Читайте также:
 
Армия США готовится к боевым действиям против КНДР Китайская компания переименует модель авто из-за Трампа Кабмин увеличил ежемесячную помощь переселенцам Дезертир ВСУ хотел перейти на сторону России - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив