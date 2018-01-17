Долгополов впервые с 2012 года сыграет в третьем раунде Australian Open

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Как отмечается, тридцать седьмая ракетка мира в трех сетах обыграл 78 ракетку мира австралийца Мэттью Эбдена - 7:6 (0), 6:3, 6:4. В связи с этим украинский теннисист уже третий раз в карьере сыграет на этой стадии турнира.

Кстати, в последний раз это случилось в 2011 году. Тогда украинец дошел до четвертьфинала, где уступил шотландскому теннисисту Энди Маррею.

За выход в 1/8 украинец поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, занимающим 26 место в мировом рейтинге. Матч состоится в пятницу, 19 января. Победитель этого поединка в четвертом раунде сыграет против испанца Рафаэля Надаля (1) или представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (28).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вторая ракетка Украины Леся Цуренко снова не смогла пройти в финал турнира WTA в Хобарте с призовым фондом в 250 тысяч долларов.