Месси побил голевой рекорд Герда Мюллера - ФОТО

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Аргентинец в воскресенье в матче 19-го тура чемпионата Испании поразил ворота "Реала Сосьедад" ударом со штрафного. Этот мяч стал для 30-летнего форварда 366-м в 401 игре в составе "Барселоны" в турнире.

На счету Мюллера, который защищал цвета "Баварии" с 1964 по 1979 год, 365 голов в 427 матчах чемпионата Германии.

Ранее в декабре Месси обошел Мюллера по голам за один клуб из европейских топ-лиг с учетом всех турниров, забив свой 526-й мяч за "сине-гранатовых".

Месси пять раз получал приз "Золотой мяч", четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании и является лучшим бомбардиром в истории клуба и турнира.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", бывшему форварду "Днепра" Роману Зозуле присвоено звание лучшего футболиста 18-го тура в Сегунде. Примечательно, что данный титул Зозуля одержал благодаря двум голам за "Альбасете" во встрече против "Вальядолида".