Костюк стала самой юной участницей второго раунда АО за 22 года

Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Отметим, что еще в 1996 году швейцарка Мартина Хингис выиграла первый матч в возрасте 15 лет 4 месяцев. В связи с этим она дошла до четвертьфинала. А как известно, Марте, на данный момент 15 лет 6 месяцев и она является самой молодой участницей турнира с 2005 года.



Тогда болгарка Сесиль Каратанчева (15 лет 5 месяцев) получила первый номер посева в квалификации и успешно прошла три раунда, но уступила Марии Шараповой в первом круге основы.



В последний раз столь молодая теннисистка выигрывала матч в основной сетке турнира "Большого Шлема" в 2014 году, когда американка Кэтрин Беллис на US Open в возрасте 15 лет 4 месяцев обыграла Доминику Цибулкову из Словакии.

Кстати, дальше 15-летняя украинка сыграет против обладательницы wild card Оливии Роговской из Австралии. В частности, девушка, которая в своем стартовом матче обыграла соотечественницу Джейми Фурлис.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", шестая ракетка планеты Элина Свитолина во время турнира в Брисбене победила хорватку Аной Конюх во втором раунде.