15:31 15.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Костюк стала самой юной участницей второго раунда АО за 22 года

Украинская теннисистка Марта Костюк, одержавшая победу в первом круге турнира в Мельбурне, стала самой молодой участницей турнира с 1996 года, которой удалось выйти во второй раунд.

Костюк стала самой юной участницей второго раунда АО за 22 года

Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Отметим, что еще в 1996 году швейцарка Мартина Хингис выиграла первый матч в возрасте 15 лет 4 месяцев. В связи с этим она дошла до четвертьфинала. А как известно, Марте, на данный момент 15 лет 6 месяцев и она является самой молодой участницей турнира с 2005 года. 

Тогда болгарка Сесиль Каратанчева (15 лет 5 месяцев) получила первый номер посева в квалификации и успешно прошла три раунда, но уступила Марии Шараповой в первом круге основы.

В последний раз столь молодая теннисистка выигрывала матч в основной сетке турнира "Большого Шлема" в 2014 году, когда американка Кэтрин Беллис на US Open в возрасте 15 лет 4 месяцев обыграла Доминику Цибулкову из Словакии.

Кстати, дальше 15-летняя украинка сыграет против обладательницы wild card Оливии Роговской из Австралии. В частности, девушка, которая в своем стартовом матче обыграла соотечественницу Джейми Фурлис.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", шестая ракетка планеты Элина Свитолина во время турнира в Брисбене победила хорватку Аной Конюх во втором раунде.

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