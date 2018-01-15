Киевский клуб "Динамо" попрощался со своим форвардом

Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Как отмечается, киевляне отправились на сбор в Испанию без Кравца, у которого летом заканчивается контракт с клубом. Известно, что в текущем сезоне Артем Кравец провел за "Динамо" 17 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

По словам нападающего, "Динамо" для него стало настоящим родным домом, где он провел лучшие годы.

"Сейчас в моей карьере наступает новый этап, я получил хорошее предложение от другого клуба, и готов принять новый вызов. Хочу выразить отдельную благодарность Игорю Суркису за то, что он пошел навстречу и предоставил возможность перейти прямо сейчас, не дожидаясь окончания сезона. "Динамо" навсегда останется в моем сердце, и я всегда буду болеть за этот родной для меня клуб", - подчеркнул Кравец.

Стоит добавить, что "Кайсериспор" занимает пяторе место в чемпионате Турции после 17 туров. Также в этом турецком клубе выступает еще один украинец Александр Кучер.



Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поведал о трансфере белорусского футболиста Марко Иваныча.