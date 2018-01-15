10:57 15.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Юная теннисистка Костюк сенсационно выступила на старте Australian Open

Юная украинка Марта Костюк триумфально дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Юная теннисистка Костюк сенсационно выступила на старте Australian Open

В первом раунде турнира Костюк сенсационно разбила первую ракетку Китая Пэн Шуай, со счетом 6:2, 6:2.

На корт теннисистки вышли с перевязанными ногами: у украинка была лодыжка, а у китаянки – колено. Костюк вошла в игру с двух подряд выигранных геймов, но Пэн сумела сравнять счет. Сделав обратный брейк, Марта взяла медицинский тайм-аут, по ходу которого ей укрепляли тейп на ноге.

После этого киевлянка выиграла еще два гейма, а затем подала на сет с первой попытки.

Во втором же сете Костюк дважды взяла подачу соперницы, проиграв Шуай четырнадцать розыгрышей.

Отметим, что Марта, являющаяся самой молодой участницей турнира в этом году, стала первой теннисисткой 2002 года рождения, которая выиграла матч в основной сетке турнира Большого Шлема.

Дальше 15-летняя украинка сыграет против обладательницы wild card Оливии Роговской из Австралии, которая в своем стартовом матче обыграла соотечественницу Джейми Фурлис.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская теннисистка Марта Костюк будет участвовать в открытом чемпионате по теннису в Австралии. Для 15-летней украинки это первый турнир подобного масштаба, девушка будет выступать на чемпионате для взрослых. Ежегодно вручают такое приглашение действующей чемпионке среди игроков до 18 лет.

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