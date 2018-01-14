04:00 14.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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У "Зари" появился новый игрок

Луганская "Заря" приобрела нового футболиста украинца Дмитрия Литвина. Об этом передает официальный сайт луганчан.

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Контракт молодого спортсмена расчитан с клубом на три года с возможностью его продления. Сейчас Литвин уже получил свой шкафчик и приступил к тренировкам вместе с командой. Ранее украинец играл в первой лиге португальских турниров и чемпионатов. Д.Литвин является воспитанником харьковского "Металлиста". Он уже успел получить игровой опыт выступая за такие команды, как португальские "Фафе" и "Реал". На постоянной основе он выступал за ФК "Авеш",

На своей презентации он показал футболку с "козырным" игровым номером девять. Сумма трансфера игрока покамест не уточняется.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно луганская " Заря" отправилась на проведение тренировочных сборов в Турцию, где они проведут три товарищеских матча.

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