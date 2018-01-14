Свитолина будет бороться за звание первой ракетки мира

Об этом передает портал "Большой теннис Украины".

Сообщается, что украинске необходимо дойти до 1 в турнире Australian Open, где Свитолине еще ни разу не добивалась победы. Спортсменка сможет занять первую строчку в рейтинге теннисисток в январе только в том случае, если она дойдет до третьего круга соревнований в австралийском Мельбурне.

Среди конкуренток украинки числятся такие имена:

- Каролин Возняцки (2 мирового рейтинга);

- Гарбинье Мугуруса (3);

- Каролина Плишкова (6)

- Елена Остапенко (7)

Последней необходим титул при условии раннего поражение конкуренток. Первый встречи на корте в рамках турнира "Большого щлема" пройдут уже 15 января. Свитолина получила прямую путевку на участие в соревнованиях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в австрийском Брисбене состоялась жеребьевка женского и мужского турниров. В результате жеребьевки первая ракетка Украины Элина Свитолина была посеянна под третьим номером на "Brisbane International".