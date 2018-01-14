Свитолина будет бороться за звание первой ракетки мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина может побороться за первенство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Australian Open.
Об этом передает портал "Большой теннис Украины".
Сообщается, что украинске необходимо дойти до 1 в турнире Australian Open, где Свитолине еще ни разу не добивалась победы. Спортсменка сможет занять первую строчку в рейтинге теннисисток в январе только в том случае, если она дойдет до третьего круга соревнований в австралийском Мельбурне.
Среди конкуренток украинки числятся такие имена:
- Каролин Возняцки (2 мирового рейтинга);
- Гарбинье Мугуруса (3);
- Каролина Плишкова (6)
- Елена Остапенко (7)
Последней необходим титул при условии раннего поражение конкуренток. Первый встречи на корте в рамках турнира "Большого щлема" пройдут уже 15 января. Свитолина получила прямую путевку на участие в соревнованиях.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в австрийском Брисбене состоялась жеребьевка женского и мужского турниров. В результате жеребьевки первая ракетка Украины Элина Свитолина была посеянна под третьим номером на "Brisbane International".