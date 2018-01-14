Костюк отправляется на Australian Open

Украинке удалось одолеть соперницу из Чехии Барбору Крейчикову. На корте Костюк показала отменные результаты - 6:3, 5:7, 6:0. Последние сеты Костюк доминировала на подачах. Спортсменка за время игры успела пять раз подать навылет, допустить шесть двойных ошибок и выиграть семь геймов на подаче соперницы. Чешка же смогла реализовать лишь 10 дабл-передача и четыре брейк-поинта.

Таким образом, украинская спортсменка побила мировой рекорд среди теннисисток женщин и мужчин по возрастному показателю, как наиболее молодой участник турниров такого масштаба. Ранее принадлежал Ллейтону Хьюитту - 15 лет и 11 месяцев, Костюк сейчас 15 лет и шесть месяцев. Костюк на данный момент чемпионка мира в юниорской лиге, для нее это будет последний турнир перед переходом во взрослую лигу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина может побороться за первенство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Australian Open.