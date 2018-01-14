16:11 14.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Костюк отправляется на Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в основную сетку австралийского Кубка большого Шлема по теннису. Об этом передает сообщается на сайте турнира.

Костюк отправляется на Australian Open

Украинке удалось одолеть соперницу из Чехии Барбору Крейчикову. На корте Костюк показала отменные результаты - 6:3, 5:7, 6:0. Последние сеты Костюк доминировала на подачах. Спортсменка за время игры успела пять раз подать навылет, допустить шесть двойных ошибок и выиграть семь геймов на подаче соперницы. Чешка же смогла реализовать лишь 10 дабл-передача и четыре брейк-поинта.

Таким образом, украинская спортсменка побила мировой рекорд среди теннисисток женщин и мужчин по возрастному показателю, как наиболее молодой участник турниров такого масштаба. Ранее принадлежал Ллейтону Хьюитту - 15 лет и 11 месяцев, Костюк сейчас 15 лет и шесть месяцев. Костюк на данный момент чемпионка мира в юниорской лиге, для нее это будет последний турнир перед переходом во взрослую лигу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина может побороться за первенство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Australian Open. 

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