"Челси" не сумел обыграть "Лестер"

Подопечные Конте начали игру в скоростном темпе, однако гости ничем не уступали хозяевам поля ни по технике, ни по контролю пространства. В результате в первой 10-минутке "Лестер" уже хозяйничал в штрафной площадке соперника, однако переломных атак так и не произошло. Только удаление Чилуелла в середине второго тайма позволило лондонским ребятам начать прессинговать "лисов". Во втором тайме Конте сделал несколько замен, но и это не принесло реализованных мячей.

В итого счет на табло остался в положении нулей. “Челси” по-прежнему не знают побед в 2018 году, сведя 3 из 4 матчей в нулевых ничьих. В своем активе они имеют 47 очков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно хавбек " Челси" и сборной Франции Н’Голо Канте признан лучшим французским футболистом 2017 года по версии France Football.