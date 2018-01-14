Бывший наставник "Шахтера" отправился в Молдову

Сообщается, что контракт со специалистом рассчитан на два года по схеме "1+1" - первый год тренирует, второй год - должны быть конкретные результаты. Спиридон сменил на своем посту бывшего наставника Игоря Добровольского, его контракт с молдавской сборной закончился в этом году. Сам Спиридон доволен своим назначением, особенно ему нравится работать с молодыми футболистами, которых можно учить "играть в командный футбол с нуля".

"Давно не следил за молдавским футболом. Из игроков знаю только Епуряну, Ионица и Гацкана, но будет работать", - уверенно говорит тренер.

Первые матчи команды пройдут на следующей неделе. Команда Спиридона сыграет с Азербайджаном.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека отказался от предложения стать попечителем одного из китайских клубов.