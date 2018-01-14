08:00 14.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100184075:roman

Бывший наставник "Шахтера" отправился в Молдову

Новым главным тренером сборной Молдовы назначен со-коуч Луческу Александр Спиридон. Об этом передает сайт Федерации футбола Молдовы.

Бывший наставник

Сообщается, что контракт со специалистом рассчитан на два года по схеме "1+1" - первый год тренирует, второй год - должны быть конкретные результаты. Спиридон сменил на своем посту бывшего наставника Игоря Добровольского, его контракт с молдавской сборной закончился в этом году. Сам Спиридон доволен своим назначением, особенно ему нравится работать с молодыми футболистами, которых можно учить "играть в командный футбол с нуля".

"Давно не следил за молдавским футболом. Из игроков знаю только Епуряну, Ионица и Гацкана, но будет работать", - уверенно говорит тренер.

Первые матчи команды пройдут на следующей неделе. Команда Спиридона сыграет с Азербайджаном.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека отказался от предложения стать попечителем одного из китайских клубов. 

Поделиться
Читайте также:
 
В Ираке прогремел взрыв КНДР готово договариваться с Сеулом для участия в Олимпиаде США хотят запретить социальную сеть "Вконтакте" У "Зари" появился новый игрок
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив