Украина на последних секундах уступила Италии в отборе на ЧМ по гандболу

Мужская сборная Украины по гандболу потерпела обидное поражение от хозяев - сборной Италии - со счетом 28:29 в матче тура группового турнира в рамках квалификации ЧМ-2019. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Решающий гол подопечные Виталия Андронова пропустили за 5 секунд до финальной сирены, когда уже практически не осталось времени провести ответную атаку.
Напомним, что в матче первого тура украинцы одолели команду Фарерских островов - 30:22. Наша сборная сыграет с лидером группы - Румынией, у которой в активе две победы после двух игровых дней.
В следующий раунд квалификации выйдет только одна команда из квартета, поэтому теперь только победа над Румынией с разницей в шесть и большей мячей позволит сине-желтым выйти из группы.
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