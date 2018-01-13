04:00 13.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина на последних секундах уступила Италии в отборе на ЧМ по гандболу

Мужская сборная Украины по гандболу потерпела обидное поражение от хозяев - сборной Италии - со счетом 28:29 в матче тура группового турнира в рамках квалификации ЧМ-2019. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Украина на последних секундах уступила Италии в отборе на ЧМ по гандболу

Решающий гол подопечные Виталия Андронова пропустили за 5 секунд до финальной сирены, когда уже практически не осталось времени провести ответную атаку.

Напомним, что в матче первого тура украинцы одолели команду Фарерских островов - 30:22. Наша сборная сыграет с лидером группы - Румынией, у которой в активе две победы после двух игровых дней.

В следующий раунд квалификации выйдет только одна команда из квартета, поэтому  теперь только победа над Румынией с разницей в шесть и большей мячей позволит сине-желтым выйти из группы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"баскетболист Леброн Джеймс в матче "Кливленд Кавальерс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" сумел побить абсолютный рекорд в карьере исполнителя трипл-дабл кидка.

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