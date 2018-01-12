Украинский форвард продолжит карьеру в Лехе

Игрок одесского Черноморца Алексей Хобленко перешел в Лех. Об этом сообщается на официальном сайте польского клуба.
Примечательно, что украинский нападающий подписал с командой арендное соглашение до конца сезона.
В контракте включена опция выкупа 23-летнего форварда, согласно которой уже летом Лех сможет подписать с игроком полноценный договор сроком на три года.
Алексей Хобленко в текущем сезоне забил 10 голов в составе Черноморца, разделяя второе место в таблице бомбардиров УПЛ с Марлосом (Шахтер) и Дьемерси Мбокани (Динамо).
В данный момент Лех занимает 2 место в польском первенстве, на 2 очка отставая от лидирующей Легии. Также там выступает другой украинский футболист – Владимир Костевич.
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