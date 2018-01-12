Украинский форвард продолжит карьеру в Лехе

Примечательно, что украинский нападающий подписал с командой арендное соглашение до конца сезона.

В контракте включена опция выкупа 23-летнего форварда, согласно которой уже летом Лех сможет подписать с игроком полноценный договор сроком на три года.

Алексей Хобленко в текущем сезоне забил 10 голов в составе Черноморца, разделяя второе место в таблице бомбардиров УПЛ с Марлосом (Шахтер) и Дьемерси Мбокани (Динамо).

В данный момент Лех занимает 2 место в польском первенстве, на 2 очка отставая от лидирующей Легии. Также там выступает другой украинский футболист – Владимир Костевич.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", каталонская "Барселона" смогла одолеть "Сельту" в центральном противостоянии национального чемпионата. Матч прошел без каких либо проблем для каталонцев, тем более, что им помогали родные трибуны "Камп Ноу".