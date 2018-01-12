20:58 12.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский боксер узнал своего следующего соперника

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб свой следующий поединок проведет 20 января в Нью-Йорке в андеркарте поединка Эррола Спенса и Ламона Питерсона. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Украинский боксер узнал своего следующего соперника

В восьмираундовом поединке соперником украинца станет Фидель Монтерроса из Колумбии, который провел на профиринге 53 боя, проиграв 14 из них, в том числе последние два.

Отметим, что последний раз Голуб боксировал в конце июня прошлого года. Тогда украинец потерпел первое поражение в карьере, проиграв единогласным решением судей американцу Джемонтэю Кларку.

Добавим, что кроме Голуба в этом же вечере бокса ожидается выступление Сергея Деревянченко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинец Василий Ломаченко одержал победу на чемпионате мира по версии WBO во втором полулегком весе над кубинцем Гильермо Ригондо.

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