Украинский боксер узнал своего следующего соперника

В восьмираундовом поединке соперником украинца станет Фидель Монтерроса из Колумбии, который провел на профиринге 53 боя, проиграв 14 из них, в том числе последние два.

Отметим, что последний раз Голуб боксировал в конце июня прошлого года. Тогда украинец потерпел первое поражение в карьере, проиграв единогласным решением судей американцу Джемонтэю Кларку.

Добавим, что кроме Голуба в этом же вечере бокса ожидается выступление Сергея Деревянченко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинец Василий Ломаченко одержал победу на чемпионате мира по версии WBO во втором полулегком весе над кубинцем Гильермо Ригондо.