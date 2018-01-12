У "Ювентуса" появится новый вратарь

Сообщается, что после ухода Буффона на "раме" итальянцев его заменит Войцех Щенсны, который стал игроков клуба прошлым летом. Примечательно, что руководство клуба так и не закрыло свободную вакансию на подмену Щенсны. "Ювентус" так и продолжает рассматривать возможные вратарские ротации и похоже, что кандидатура уже есть. Ею может стать 24-летний Никола Леали, который сейчас числиться в клубе на правах аренды.

"Когда я делал выбор, не думал, что сразу буду игроком основы или что это произойдет в 2018 году", - так прокомментировал свой переход на постоянную позицию голкипера "Ювентуса" сам Щенсны.

Напомним, что Джи-Джи покинул "старую синьору" и в целом футбольную карьеру после провального выступления итальянской сборной в квалификационных матчах на Чемпионат мира - 2018, который в этом году пройдет в России.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно " Ювентус" дома обыграл "Рому" в центральном поединке 18-го тура национального чемпионата Италии.