У "Ювентуса" появится новый вратарь

Руководство туринского "Ювентуса" заявило о том, что уже подыскало замену легендарному голкиперу Буффону. Об этом передает Gazzetta Dello Sport.
Сообщается, что после ухода Буффона на "раме" итальянцев его заменит Войцех Щенсны, который стал игроков клуба прошлым летом. Примечательно, что руководство клуба так и не закрыло свободную вакансию на подмену Щенсны. "Ювентус" так и продолжает рассматривать возможные вратарские ротации и похоже, что кандидатура уже есть. Ею может стать 24-летний Никола Леали, который сейчас числиться в клубе на правах аренды.
"Когда я делал выбор, не думал, что сразу буду игроком основы или что это произойдет в 2018 году", - так прокомментировал свой переход на постоянную позицию голкипера "Ювентуса" сам Щенсны.
Напомним, что Джи-Джи покинул "старую синьору" и в целом футбольную карьеру после провального выступления итальянской сборной в квалификационных матчах на Чемпионат мира - 2018, который в этом году пройдет в России.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно " Ювентус" дома обыграл "Рому" в центральном поединке 18-го тура национального чемпионата Италии.