15:30 12.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Цуренко не сумела пробиться в финал в Хобарте

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко снова не смогла пройти в финал турнира WTA в Хобарте с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

Цуренко не сумела пробиться в финал в Хобарте

Об этом стало известно по материалам: iSport.ua.

Как отмечается, матч в полуфинале против румынки Михаэли Бузэрнеску продолжался всего 1 час и 23 минуты. Известно, что за это время украинка допустила пять двойных ошибок и реализовала только один из пяти брейк-поинтов.

В свою очередь, румынка сделала пять брейков и допустила три двойных ошибки, в итоге выиграв у Цуренко в двух сетах 6:2, 6:2. Кроме того, Михаэли впервые в карьере выступит в финале WTA и будет бороться с действующей чемпионкой Элис Мертенс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский теннисист Александр Долгополов завершил выступления на турнире ATP World Tour 250 в австралийском Сиднее.  Сообщается, что за путевку в четвертьфинал "Sydney International" Долгополов соперничал с четвертой ракеткой турнира Фабио Фоньини. 

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