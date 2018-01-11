УЕФА назвал символическую сборную 2017 года

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По предварительным данным, в символическую сборную вошли пять игроков мадридского "Реала", два футболиста "Ювентуса", по одному игроку представляют "Челси", "Барселону", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Также известно, что всего в голосовании приняло участие 8 779 639 человек, которые выбрали следующих игроков:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

Защитники: Дани Алвес (ПСЖ), Серхио Рамос, Марсело (оба - "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус")

Полузащитники: Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал"), Эден Азар ("Челси")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал")

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Союз европейских футбольных ассоциаций применил ограничение касательно итальянского клуба "Милана" в рамках соглашения по урегулированию финансового fair-play.