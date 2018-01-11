15:15 11.01.2018 | Спорт | Новости
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УЕФА назвал символическую сборную 2017 года

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций определило лучших 11 футболистов со всего мира по итогам 2017 года. 

УЕФА назвал символическую сборную 2017 года

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По предварительным данным, в символическую сборную вошли пять игроков мадридского "Реала", два футболиста "Ювентуса", по одному игроку представляют "Челси", "Барселону", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Также известно, что всего в голосовании приняло участие 8 779 639 человек, которые выбрали следующих игроков:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

Защитники: Дани Алвес (ПСЖ), Серхио Рамос, Марсело (оба - "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус")

Полузащитники: Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал"), Эден Азар ("Челси")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал")

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Союз европейских футбольных ассоциаций применил ограничение касательно итальянского клуба "Милана" в рамках соглашения по урегулированию финансового fair-play.

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