10:44 11.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Шорты Ломаченко с боя против Ригондо попали в Зал боксерской славы

Шорты чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко с его поединка против кубинца Гильермо Ригондо попали в Зал боксерской славы.

Шорты Ломаченко с боя против Ригондо попали в Зал боксерской славы

Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас на своей странице в Instagram. Бой Ломаченко и Ригондо вошел в историю как бой двух олимпийских чемпионов.

Как признался сам Ломаченко, что победа в титульном поединке над Гильермо Ригондо для него была малозначительной.

Напомним, бой прошел, 9 декабря прошлого года украинский боксер победил кубинского боксера Гильермо Ригондо в титульном бою после того, как кубинец отказался от поединка, сославшись на повреждение левой руки.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимира Кличко продал свой боксерский халат, в котором была зашита флешка с прогнозом на бой с Энтони Джошуа от украинца на поединок.

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