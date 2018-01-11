Шорты Ломаченко с боя против Ригондо попали в Зал боксерской славы

Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас на своей странице в Instagram. Бой Ломаченко и Ригондо вошел в историю как бой двух олимпийских чемпионов.

Как признался сам Ломаченко, что победа в титульном поединке над Гильермо Ригондо для него была малозначительной.

Напомним, бой прошел, 9 декабря прошлого года украинский боксер победил кубинского боксера Гильермо Ригондо в титульном бою после того, как кубинец отказался от поединка, сославшись на повреждение левой руки.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимира Кличко продал свой боксерский халат, в котором была зашита флешка с прогнозом на бой с Энтони Джошуа от украинца на поединок.