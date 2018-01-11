Семеренко поделилась впечатлениями от индивидуальной гонки в Рупольдинге

Соотвествующие заявление украинка сделал по окончании гонки в эфире телеканала UA:Перший.

По словам Семеренко, с гонкой в рамках 5-го этапа Кубка мира надеюсь справилась хорошо. "Немного еще здоровье не то, на которое рассчитывали, но получше, чем было на предыдущих этапах. Я думаю, что мы на правильном пути и мы справимся, у нас еще время есть", - отметила украинская биатлонистка.

Также спортсменка добавила, что после Эстерсунда она не теряет традицию, рядышком идем. Поэтому поводу Семеренко поздравила девчонок, которые показали хороший результат.

"Все боремся, всей командой, все хотим друг другу хороших результатов. Особых задач на этап никаких не ставили. Хочется выходить на старт и получать от этого удовольствие", – сказала украинка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-глава Московской антидопинговой лаборатории (МАЛ) Григорий Родченков хотел заменить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Семеренко грязной. Сейчас украинская биатлонистка надеется, что виновные будут наказаны.