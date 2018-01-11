17:56 11.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100183927:labazovych

Семеренко поделилась впечатлениями от индивидуальной гонки в Рупольдинге

Одна из сильнейших биатлонисток мира Валентина Семеренко рассказала, как прошла женская индивидуальная гонка в Рупольдинге.

Семеренко поделилась впечатлениями от индивидуальной гонки в Рупольдинге

Соотвествующие заявление украинка сделал по окончании гонки в эфире телеканала UA:Перший.

По словам Семеренко, с гонкой в рамках 5-го этапа Кубка мира надеюсь справилась хорошо. "Немного еще здоровье не то, на которое рассчитывали, но получше, чем было на предыдущих этапах. Я думаю, что мы на правильном пути и мы справимся, у нас еще время есть", - отметила украинская биатлонистка.

Также спортсменка добавила, что после Эстерсунда она не теряет традицию, рядышком идем. Поэтому поводу Семеренко поздравила девчонок, которые показали хороший результат.

"Все боремся, всей командой, все хотим друг другу хороших результатов. Особых задач на этап никаких не ставили. Хочется выходить на старт и получать от этого удовольствие", – сказала украинка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-глава Московской антидопинговой лаборатории (МАЛ) Григорий Родченков хотел заменить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Семеренко грязной. Сейчас украинская биатлонистка надеется, что виновные будут наказаны.

Поделиться
Читайте также:
 
США отправит в Европу танковую бригаду В скором времени Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска Умер гитарист группы Motorhead Эдди Кларк В Запорожской области родился ребенок весом в семь кг - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив