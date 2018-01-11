08:59 11.01.2018 | Спорт | Новости
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Прокуратура Австрии расследует сделки между футбольным союзом и ФИФА

Официальные представители прокуратуры Австрии подтвердили, что ведется расследование финансовой сделки между Австрийской футбольной ассоциацией (OFB) и Международной федерацией футбола. Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура Австрии расследует сделки между футбольным союзом и ФИФА

Накануне стало известно, что прокуратура начала расследование в отношении главы OFB Лео Виндтнера в связи с обвинениями в том, что он содействовал переводу 100 тыс. долларов от ФИФА в благотворительный проект в Африке, с которым связана его жена.

Отмечается, что против OFB ведется расследование, однако имена подозреваемых не раскрываються.

Также представители прокуратуры отметили, что следствие касается событий 2014 года.

Перевод средств был проведен при переизбрании бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера, который в 2015 году был отстранен от руководства ФИФА в связи с громким коррупционным скандалом в организации.

Виндтнер, возглавивший Австрийскую футбольную ассоциацию в 2009 году, подтвердил, что трансфер состоялся, подчеркнув, что средства пошли на благое дело, и его не в чем упрекнуть.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", нападающий итальянского профессионального клуба "Ювентус" Марко Пьяца перешел в гельзенкирхенский "Шальке" на правах аренды. Примечательно, что соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2017/18. В договоре между туринцами и гельзенкирхенцами не прописана опция по выкупу контракта 22-летнего хорватского форварда.

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