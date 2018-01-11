Лидер "Шахтера" продлил контракт с клубом на длительный срок

Центральный полузащитник "Шахтера" Фред признался, что подписал новое соглашение с донецким клубом, несмотря на интерес к нему со стороны "Манчестер Сити".
Об этом сообщает Globo Esporte.
Как утверждает сам футболист, контракт был продлен еще на пять лет и он очень этим доволен. "Хочу продолжать выступать в Лиге чемпионов. Если реально будет какой-то интерес, то это к семье и агенту. Я сохраняю холодную голову", — добавил Фред.
Стоить отметить, что 24-летний полузащитник выступает за Шахтер с 2013 года и в последний раз Горняки продлевали его договор в 2016-м. С тех пор клуб не информировал о подписании с бразильцем каких-либо сделок.
В текущем сезоне Фред провел за Горняков 24 матча (2 гола, 4 ассиста) во всех турнирах и был так хорош, что в прессе появились слухи об интересе к нему со стороны МЮ и Ман Сити.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", защитник донецкого "Шахтера" Марсио Азеведо может продолжить карьеру в Крузейро.