Лидер "Шахтера" продлил контракт с клубом на длительный срок

Об этом сообщает Globo Esporte.

Как утверждает сам футболист, контракт был продлен еще на пять лет и он очень этим доволен. "Хочу продолжать выступать в Лиге чемпионов. Если реально будет какой-то интерес, то это к семье и агенту. Я сохраняю холодную голову", — добавил Фред.

Стоить отметить, что 24-летний полузащитник выступает за Шахтер с 2013 года и в последний раз Горняки продлевали его договор в 2016-м. С тех пор клуб не информировал о подписании с бразильцем каких-либо сделок.

В текущем сезоне Фред провел за Горняков 24 матча (2 гола, 4 ассиста) во всех турнирах и был так хорош, что в прессе появились слухи об интересе к нему со стороны МЮ и Ман Сити.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", защитник донецкого "Шахтера" Марсио Азеведо может продолжить карьеру в Крузейро.