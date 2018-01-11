12:31 11.01.2018 | Спорт | Новости
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"Барселона" подписала контракт с колумбийцем Йерри Мина

Защитник бразильского футбольного клуба "Палмейраса" Йерри Мина стал игроком "Барселоны". Об этом сообщает издание AS.

Отмечается, что каталонский клуб подписал с колумбийцем четырехлетний контракт, а сумма трансфера составила 12,3 млн евро.

А именно сегодня "Барселона" представит 23-летнего защитника футбольной общественности.

В прошлом розыгрыше чемпионата Бразилии Мина сыграл за "Палмейрас" 33 матча, в которых забил восемь голов. Также в его активе семь игр и три гола в Кубке Либертадорес. До перехода в бразильский клуб Мина играл за колумбийский "Индепендьенте Санта-Фе".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", после двух лет аренды в английских клубах нападающи  "Динамо" Дьемерси Мбокани надеется продлить соглашение с киевским клубом. Как известно, это последний год контракта Мбокани с Динамо. Поэтому, форвард имеет огромную надежду провести переговоры с клубом о продлении договора.

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