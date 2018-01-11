"Барселона" подписала контракт с колумбийцем Йерри Мина

Отмечается, что каталонский клуб подписал с колумбийцем четырехлетний контракт, а сумма трансфера составила 12,3 млн евро.

А именно сегодня "Барселона" представит 23-летнего защитника футбольной общественности.

В прошлом розыгрыше чемпионата Бразилии Мина сыграл за "Палмейрас" 33 матча, в которых забил восемь голов. Также в его активе семь игр и три гола в Кубке Либертадорес. До перехода в бразильский клуб Мина играл за колумбийский "Индепендьенте Санта-Фе".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", после двух лет аренды в английских клубах нападающи "Динамо" Дьемерси Мбокани надеется продлить соглашение с киевским клубом. Как известно, это последний год контракта Мбокани с Динамо. Поэтому, форвард имеет огромную надежду провести переговоры с клубом о продлении договора.