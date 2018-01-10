Украинская красавица-прыгунья начала сезон с победы

Серебряный призер чемпионата мира Юлия Левченко выиграла первый всеукраинский турнир в 2018 году. Таким образом, она повторила личный рекорд в помещении.
Соответствующие сведения сообщила Федерация легкой атлетики Украины.
Как отмечается, наша прыгунья в высоту выступила на "Рождественских стартах" в Киеве. Там же девушка показала результат 1,97 м. В результате украинка повторила свое лучшее достижение в помещении.
Кстати, Левченко признана лучшей легкоатлеткой в Украине в 2017 году. Так, к примеру, в августе прошлого года она впервые стала лучшей спортсменкой месяца в Украине. Кроме того, украинка победила в номинации "Восходящая звезда" европейской легкой атлетики.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинка Юлия Левченко может стать победительницей спортивного конкурса для легкоатлетов "Звезда, которая восходит".