Украинская красавица-прыгунья начала сезон с победы

Соответствующие сведения сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

Как отмечается, наша прыгунья в высоту выступила на "Рождественских стартах" в Киеве. Там же девушка показала результат 1,97 м. В результате украинка повторила свое лучшее достижение в помещении.

Кстати, Левченко признана лучшей легкоатлеткой в Украине в 2017 году. Так, к примеру, в августе прошлого года она впервые стала лучшей спортсменкой месяца в Украине. Кроме того, украинка победила в номинации "Восходящая звезда" европейской легкой атлетики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинка Юлия Левченко может стать победительницей спортивного конкурса для легкоатлетов "Звезда, которая восходит".