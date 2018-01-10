Долгополов проиграл в четвертьфинале турнира в Сиднее

Сообщается, что за путевку в четвертьфинал "Sydney International" Долгополов соперничал с четвертой ракеткой турнира Фабио Фоньини. Сначала, как передает iSport.ua, украинец вел со счетом 5:0.



Первый сет Долгополов выиграл за счет раннего брейка. В частности, он взял три подачи подряд, в том числе одну соперника. Во второй партии Александр был близок к успешному завершению поединка, но при счете 3:3 не реализовал брейк-поинт и потерял контроль над игрой. Фоньини на стыке второго и третьего сетов выиграл пять геймов подряд и открыл себе путь к первой победе в сезоне.



У Долгополова было несколько шансов, чтобы сделать обратный брейк и вернуться в игру, однако украинец в решающие моменты неудачно действовал на приеме.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинская теннисистка шестая ракетка планеты Элина Свитолина во время турнира в Брисбене победила хорватку Аной Конюх во втором раунде.