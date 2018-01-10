12:33 10.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Долгополов проиграл в четвертьфинале турнира в Сиднее

Украинский теннисист Александр Долгополов завершил выступления на турнире ATP World Tour 250 в австралийском Сиднее. 

Долгополов проиграл в четвертьфинале турнира в Сиднее

Сообщается, что за путевку в четвертьфинал "Sydney International" Долгополов соперничал с четвертой ракеткой турнира Фабио Фоньини. Сначала, как передает iSport.ua, украинец вел со счетом 5:0.

Первый сет Долгополов выиграл за счет раннего брейка. В частности, он взял три подачи подряд, в том числе одну соперника. Во второй партии Александр был близок к успешному завершению поединка, но при счете 3:3 не реализовал брейк-поинт и потерял контроль над игрой. Фоньини на стыке второго и третьего сетов выиграл пять геймов подряд и открыл себе путь к первой победе в сезоне.

У Долгополова было несколько шансов, чтобы сделать обратный брейк и вернуться в игру, однако украинец в решающие моменты неудачно действовал на приеме. 

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинская теннисистка шестая ракетка планеты Элина Свитолина во время турнира в Брисбене победила хорватку Аной Конюх во втором раунде.

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