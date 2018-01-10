"Боруссия" согласилась продать своего лидера атак в Китай – источник

Об этом сообщает Sky Sports.

Как отмечается, стороны согласовали сумму трансфера. Таким образом, на продаже 28-летнего футболиста дортмундский коллектив заработает 72 миллиона евро.

Летом прошлого года в услугах форварда был заинтересован Тяньцзинь Цюаньцзянь, однако переход не состоялся. Кроме того, Пьер-Эмерик Обамеянг также должен был перейти в "Арсенал", но позже лондонцы опровергли такую информацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамейянга в другую команду пока не отпустят. Руководство клуба Германии не позволит этому форварду уйти в трансферного окно, потому что в клубе рассчитывают на его помощь во второй части данного сезона.