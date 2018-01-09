18:34 09.01.2018 | Спорт | Новости
100183745:roman

У Коутиньо серьезная травма

Новичок испанского футбольного клуба "Барселона" Коутиньо не сможет принять участие в ближайших играх из-за травмы. 

У Коутиньо серьезная травма

Об этом передает официальный сайт команды. 

Молодой футболист переехал в Испанию из английского "Ливерпуля". Испанцы выложили за игрока немалую сумму в 160 млн евро, не считая отступных и бонусов самому игроку. Однако сам Коутиньо еще минимум месяц не сможет не играть, ни тренироваться с основным составом команды, так как имеет серьезную травму правого бедра. Контракт с игроков заключен на пять лет до 2023 года с возможностью его продления. Коутиньо сможет заработать более 400 млн евро в рядах каталонцев.

Статистика молодого легионера поражает, в текущем сезоне 25-летний бразилец в 20 матчах за "красных" забил 12 мячей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно каталонская &ldquo Барселона” с легкостью смогла одолеть "Депортиво" при поддержке родных трибун. 

Поделиться
Читайте также:
 
По делу Ноздровской уже назначен главный судья В США мужчина поджег паука и лишился дома "Боруссия" согласилась продать своего лидера атак в Китай – источник У Регины Тодоренко появился новый бойфренд - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив