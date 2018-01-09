У Коутиньо серьезная травма

Об этом передает официальный сайт команды.

Молодой футболист переехал в Испанию из английского "Ливерпуля". Испанцы выложили за игрока немалую сумму в 160 млн евро, не считая отступных и бонусов самому игроку. Однако сам Коутиньо еще минимум месяц не сможет не играть, ни тренироваться с основным составом команды, так как имеет серьезную травму правого бедра. Контракт с игроков заключен на пять лет до 2023 года с возможностью его продления. Коутиньо сможет заработать более 400 млн евро в рядах каталонцев.

Статистика молодого легионера поражает, в текущем сезоне 25-летний бразилец в 20 матчах за "красных" забил 12 мячей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно каталонская &ldquo Барселона” с легкостью смогла одолеть "Депортиво" при поддержке родных трибун.