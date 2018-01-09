Свитолина довольна победой в Брисбене

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Согласно словам украинки, в этот раз на турнире в Брисбене игра получилась очень хорошой и профессиональной. Тем не менее на матче были трудности, однако она справилась несмотря ни на что.

"Это результат работы в межсезонье. Я нахожусь на правильном пути. Я счастлива, что хорошо сыграла и выиграла титул", - отметила Свитолина.

Также теннисистка рассказала о целях на 2018 год. Как оказалось, их есть несколько. Первая - оставаться здоровой. Это определенно главная цель, потому что если вы не здоровы, вы не сможете выполнять свою работу на сто процентов, особенно на таком высоком уровне в теннисе. Вторая - сохранять ментальную свежесть.

"Я всегда стараюсь делать небольшие перерывы, гуляю там, где нет теннисных кортов. Для меня это очень важно. Если есть пара дней, то я еду в Испанию или Францию, чтобы просто перезагрузиться морально. Это помогает", – подытожила спортсменка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финале турнира в Брисбене украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла первый же турнир в новом сезоне. Наша спортсменка разгромила представительницу Беларуси Александру Саснович.