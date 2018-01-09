Шесть футболистов могут покинуть "Арсенал" этой зимой

Об этом сообщает сайт Goal.

Отметим, что команду Венгера могут покинуть Алексис Санчес, Месут Озил, Оливье Жиру, Джек Уилшир, Матье Дебюши и Франсис Коклен. К слову, если об уходе чилийского форварда говорилось очень много в последнее время, то подобной информации о других игроках не было.

Кстати, совсем недавно представители СМИ писали о том, что по завершению текущего сезона Арсен Венгер также может покинуть "канониров". Так, заменить Венгера у руля "канониров" может Микель Артета. Известно, что сейчас он входит в тренерский штаб "Манчестер Сити".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне местный "Арсенал" принимал "Ливерпуль". Перыве прострели от Салеха последовали на 26-ой минуте, однако Коутиньо успешно парировал все атаки, хоть и рикошетом.