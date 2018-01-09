Северная Корея отправит спортсменов и делегацию чиновников на Олимпиаду в Пхёнчан

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что Сеул предложил, чтобы делегации обеих стран прошли на Играх вместе.

Также предложение Южной Кореи включало воссоединения семей, разделенных Корейской войной во время предстоящего Лунного Нового года.

Кроме того, должны быть прекращены действия, которые создают напряженность на полуострове, в том числе это касается денуклеаризации. Но Северная Корея не отреагировала на упоминание о денуклеаризации.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", на границе Северной и Южной Кореи во вторник впервые за три года начнутся переговоры. Представители Пхеньяна и Сеула в десять часов утра по местному времени первые с 2015 года обсудят сложившуюся ситуацию. Вместе с тем речь будет идти в основном о спорте.