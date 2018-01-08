У одесского БК "БИПА" пополнение

Теперь за клуб будет играть американец Джошуа Кортез Ноффле, который прошлый сезон провел в словацком "Левице". Спортсмен имеет неплохой опыт выступлений в США. Ноффле играл в Финляндии, Германии и Чехии. Баскетболист отличается стабильной игрой на площадке - 12,7 очка при 4,9 подбора за игру. Также за одесситов теперь будет играть Александр Прокопенко, который ранее забрасывал мыч в корзину за "Химик". Интересно, что одновременно с покупкой двух новых игроков "БИПА" отдал Дмитрия Ходова и Сергея Алферова, они теперь будет играть за украинский "Динамо".

На данный момент одесситы входят в пятерку сильнейших баскетбольных клубов Украины, в их активе шесть побед и восемь поражений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно баскетболист сборной Украины и БК " Днепр" Александр Мишула рассказал как команда собирается побеждать на групповом этапе отборочных на Чемпионат Европы-2017.