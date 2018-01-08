Топ-50 самых перспективных футболистов, - УЕФА

Об этом сообщается на сайте организаций.

Как известно, теперь эти игроки имеют шанс через пару лет стать настоящей звездой.

Отмечается, что Шепелев в феврале 2017 года провел первый матч в составе "бело-синих" и завершил год уже в качестве игрока "основы". Кроме того, футболист уже успел дважды сыграть за сборную Украины.



В то же время, как Цыганков сделан из того же теста, что и Андрей Шевченко. По словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, этот полузащитник в сезоне 2017/18 полузащитник подтвердил свой высокий класс.



"20-летний Шепелев в этом сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. 19-летний Цыганков сыграл 15 матчей, отличился 6 голами и 4 ассистами", - говорится в сообщении.



Кстати, с полным списком можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Союз европейских футбольных ассоциаций применил ограничение касательно итальянского клуба "Милана" в рамках соглашения по урегулированию финансового fair-play.