09:59 08.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина вновь стала четвертой ракеткой мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном от, 8 января, рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина вновь стала четвертой ракеткой мира

Такие данные размещены на сайте организации.

Таким образом, украинка получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии - первом большом шлеме сезона-2018, что позволит ей получить более легкую сетку.

А первенство рейтинга продолжает оставаться румынка Симона Халеп. На второе место вышла датчанка Каролин Возняцки, оттеснившая на третью строчку испанку Гарбинье Мугурусу.

В чемпионской гонки WTA Свитолина делит первую строчку со швейцаркой Белиндой Бенчич.

В топ-10 также попали Александра Саснович (Беларусь), Чжан Шуай (Китай), Юлия Гергес (Германия), Симона Халеп (Румыния), Айла Томлянович (Австралия), Арина Соболенко (Беларусь), Се Шувэй (Тайвань), Михаэла Бузэрнеску (Румыния).

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в финале турнира в Брисбене украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла первый же турнир в новом сезоне. Наша спортсменка разгромила представительницу Беларуси Александру Саснович.

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