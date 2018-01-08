Гвоздик нацелен на чемпионский титул

Об этом украинец поведал на Youtube-канале Boxing.ua.

По словам Гвоздика, сейчас у него цель стать чемпионом мира. В связи с этим можно было бы встретится с Уордо.

"В нашем весе ребята сильные, но в плане раскрутки им не хватает. Сейчас три чемпиона - это выходцы из России. Может быть, Уорд заявил о своем уходе, чтобы эти ребята набрали в США популярность", - отметил украинский боксер.

Также боец из Украины уверен, что любая организация сделает Андре титульный бой, если тот вернется. "И, может быть, именно таким образом он привлечет большее внимание. Так что, может быть, и наш бой с ним когда-нибудь случится", - рассказал украинец.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", промоутерская компания Top Rank обратилась к Всемирной боксерской организации с просьбой назначить украинца Александра Гвоздика обязательным претендентом на чемпионский титул WBO в полутяжелом весе (79,4), которым сейчас владеет россиянин Сергей Ковалев (31-2-1, 27 КО).