Айзея Томас: Со мной Кливленд выйдет на новый уровень

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как считает сам Айзея, игра с его участием может команде помочь выйти на новый уровень. По его словам, он действительно сможет поднять темп игры, дать возможность Леброну Джеймсу больше действовать без мяча и показать в защите кое-что новенькое.

"Пока мое игровое время ограничено, но когда я выхожу на паркет, особенно если играю с мячом в руках, стараюсь оказывать максимальное давление на оборону соперника. Думаю, что у меня получается", – подчеркнул Томас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", баскетболист Леброн Джеймс в матче "Кливленд Кавальерс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" сумел побить абсолютный рекорд в карьере исполнителя трипл-дабл кидка.