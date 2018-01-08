05:00 08.01.2018 | Спорт | Новости
100183579:labazovych

Айзея Томас: Со мной Кливленд выйдет на новый уровень

Американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" Айзея Томас глубоко уверен, что его возвращение в строй значительно усилит команду.

Айзея Томас: Со мной Кливленд выйдет на новый уровень

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как считает сам Айзея, игра с его участием может команде помочь выйти на новый уровень. По его словам, он действительно сможет поднять темп игры, дать возможность Леброну Джеймсу больше действовать без мяча и показать в защите кое-что новенькое.

"Пока мое игровое время ограничено, но когда я выхожу на паркет, особенно если играю с мячом в руках, стараюсь оказывать максимальное давление на оборону соперника. Думаю, что у меня получается", – подчеркнул Томас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", баскетболист Леброн Джеймс в матче "Кливленд Кавальерс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" сумел побить абсолютный рекорд в карьере исполнителя трипл-дабл кидка.

Поделиться
Читайте также:

  • Американский профессиональный баскетболист, который выступает за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" Айзея Томас глубоко убежден, что его возвращение в строй значительно усилит команду.

  • Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон считает, что Россия должна вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

  • Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров отметился отменным результатом в составе БК "Пьен Жвайгждес", которая сыграла против литовского "Жильгириса".
 
Айзея Томас: Со мной Кливленд выйдет на новый уровень Гвоздик нацелен на чемпионский титул Топ-50 самых перспективных футболистов, - УЕФА В КПВВ на линии разграничения скопилось 310 автомобилей
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив