Айзея Томас: Со мной Кливленд выйдет на новый уровень

Американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" Айзея Томас глубоко уверен, что его возвращение в строй значительно усилит команду.
Об этом стало известно по материалам iSport.ua.
Как считает сам Айзея, игра с его участием может команде помочь выйти на новый уровень. По его словам, он действительно сможет поднять темп игры, дать возможность Леброну Джеймсу больше действовать без мяча и показать в защите кое-что новенькое.
"Пока мое игровое время ограничено, но когда я выхожу на паркет, особенно если играю с мячом в руках, стараюсь оказывать максимальное давление на оборону соперника. Думаю, что у меня получается", – подчеркнул Томас.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", баскетболист Леброн Джеймс в матче "Кливленд Кавальерс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" сумел побить абсолютный рекорд в карьере исполнителя трипл-дабл кидка.