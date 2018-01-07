У "Челси" может появиться новый коуч

Об этом передает The Times.

Сообщается, что причиной для разрывания контракта с Конте послужил конфликт на фоне трансферного сезона, а именно то, что Конте хочет видеть совершенно обновленный состав команды для успешного участия в чемпионатах Европы. Владельцы и руководство клуба с позицией тренера по поводу новых ротаций не согласилось, что и послужило толчком для разрывания контракта. Вероятно, итальянский специалист отправиться во Францию, где может стать наставников ПСЖ.

Примечательно, что "Челси" был готов пригласить Симеоне еще два года назад, однако тогда тренер решил остаться в родной Испании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно хавбек " Челси" и сборной Франции Н’Голо Канте признан лучшим французским футболистом 2017 года по версии France Football.