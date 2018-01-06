ПСЖ намерен выкупить Роналду за рекордную цену

Глаз на именитого футболиста катарские хозяева французом наметили еще в ноябре 2017 года, уже тогда проводились "разведки" на возможность покупки Роналду. Была предложена сумма в 300 млн евро, плюс отступные для самого игрока. Таким образом, португалец может стать самым высокооплачиваемым игроком за всю историю футбола. Ранее этот рекорд принадлежал Неймару, которого также выкупили ПСЖ за 222 млн евро.

В свою очередь, руководство "Реала" не сильно спешит прощаться с Роналду даже за такие сумасшедшие деньги, к тому же, даже если и сделка состоится, то необходимо будет провести передачу суммы в несколько этапов, дабы не быть уличенным в намеренном фаир плее.

В прошлом году, Роналду провел за "Реал" 22 матча, забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Криштиану Роналду получил три предложения по трансферу.