06:00 06.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Хачериди скорее всего останется в "Динамо"

Один из лидеров чемпионата Греции по футболу "ПАОК" заявил, что они не заинтересованы с трансфере украинского дефендера Евгения Хачериди. Об этом передает gazzetta.gr.

Хачериди скорее всего останется в

Согласно информации источника, Любош Михел, который сейчас является главный спортивным директором команды не совершал никаких перелетов в Киев, и что он не проводил никаких переговоров с Игорем Суркисом на счет Хачериди. Сам футболист еще осенью заявлял о своем желании как можно скорее покинуть клуб, однако из-за дефицита предложений он не спешил с разрывом контракта, который заканчивается в нынешнем сезоне. Хачериди расставил себе приоритеты на возможность поиграть за турецкие или греческие клубы.

В этом сезоне футболист провели в рядах киевлян 24 матча, где отметился одним забитым голом и одной голевой передачей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Хачериди заявил, что ему уже давно пора было сменить обстановку, к тому же есть много предложений то иностранных клубов, в частности от турецкого " Галатасарая".

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