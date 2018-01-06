Хачериди скорее всего останется в "Динамо"

Согласно информации источника, Любош Михел, который сейчас является главный спортивным директором команды не совершал никаких перелетов в Киев, и что он не проводил никаких переговоров с Игорем Суркисом на счет Хачериди. Сам футболист еще осенью заявлял о своем желании как можно скорее покинуть клуб, однако из-за дефицита предложений он не спешил с разрывом контракта, который заканчивается в нынешнем сезоне. Хачериди расставил себе приоритеты на возможность поиграть за турецкие или греческие клубы.

В этом сезоне футболист провели в рядах киевлян 24 матча, где отметился одним забитым голом и одной голевой передачей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Хачериди заявил, что ему уже давно пора было сменить обстановку, к тому же есть много предложений то иностранных клубов, в частности от турецкого " Галатасарая".