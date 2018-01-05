"Шальке" арендовал игрока "Ювентуса"

Примечательно, что соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2017/18. В договоре между туринцами и гельзенкирхенцами не прописана опция по выкупу контракта 22-летнего хорватского форварда.

Пьяца является левым атакующим хавбеком и является прямым конкурентом для украинца Евгения Коноплянки по амплуа.

"Я левофланговый игрок. Но я также могу действовать и за нападающим, да и справа тоже могу, обе позиции. В конечном счете, я гибкий и побегу, где тренер меня поставит", - сказал Пьяца в своем первом интервью клубной пресс-службе.

Добавим, что футболист выступает за "Ювентус" с 2016 года, куда перешел из загребского "Динамо" за 23 млн евро. В этом сезоне нападающий принял участие в 21 матче, забив три гола и получив одну желтую карточку. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до лета 2021 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", донецки "Шахтер" подписал 19-летнего защитника молодежной сборной из Бразилии. Додо выступал за ФК "Коритиба", футболист провел 19 матчей в составе сборной штата Парана, где отметился пятью голевыми передачами. "Легионер" играет на позиции правого защитника. Контракт с "Шахтером" рассчитан на пять с правом игрока продолжить договор.